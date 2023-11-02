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Коммерсантъ FM
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Суд в Москве арестовал россиянина Рылова по обвинению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Рылов по статье о государственной измене. Дело с избранием меры пресечения в виде заключения под стражу появилось в картотеке суда сегодня, 2 ноября.

Другие подробности неизвестны, поскольку дела о госизмене закрыты. Если мужчину признают виновным, ему грозит пожизненное лишение свободы.

31 октября московское управление ФСБ предостерегло жителя столицы о недопустимости госизмены. Перед этим мужчина купил в интернете товары с символикой «Русского добровольческого корпуса», который воюет против России на стороне Украины.

Анастасия Ларина

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