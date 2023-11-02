«И все-таки он на виду и порой показывает классный футбол»

Российского футболиста Александра Головина признали лучшим игроком месяца во французском клубе «Монако». Это происходит уже второй месяц подряд. На этот раз полузащитник забил два мяча в победном матче «Лиги 1» с клубом «Мец». За «Монако» россиянин играет уже пять лет. Стал ли он за это время звездой мирового футбола? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / AP Фото: Daniel Cole / AP

Александра Головина называют лучшим действующим российским футболистом. Кто-то с этим не согласен, но то, что Головин — самый дорогой игрок нашей страны, оспорить не сможет никто. Стоимость спортсмена, согласно популярному порталу Transfermarkt, — €30 млн. Именно такую сумму пять лет назад «Монако» заплатил за него московским армейцам.

Причем после этого в моменте цена на Головина падала до €19 млн. Так что в итоге за время выступления во французском чемпионате стоимость футболиста не изменилась. Назвать Головина звездой мирового уровня нельзя, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:

«Нет, конечно, это не звезда мирового футбола. Хороший игрок, ему очень повезло, что его нашли. У него есть определенные качества для того, чтобы за рубежом понимали, что россияне могут быть очень высокого уровня».

И все же в последнее время имя Александра Головина постоянно мелькает во французской прессе. Этот сезон россиянин проводит хорошо.

Например, после девятого тура чемпионата Франции по футболу полузащитник попал в сборную лучших игроков и даже получил оценку выше, чем у Килиана Мбаппе. И хотя подобные истории с Головиным время от времени происходят, звездой «Лиги 1» он тоже не считается, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Когда ты звезда французского чемпионата, то переезжаешь в английский чемпионат автоматически. Головин действительно проводит сильные матчи. Не будем забывать, что лидер в "Монако" не он, если брать последние годы. Лидер там — Бен-Йеддер. Когда он немного в тени, а также еще пара футболистов, на первый план выходит Головин, когда он в форме. Это то, что происходит сейчас».

И все-таки Головин на виду и порой показывает классный футбол, но при этом предложения из топ-клубов ему не поступают. Очень часто мы слышим, что проблемой становится паспорт футболиста. Мол, не хотят европейские топ-клубы связываться с игроками из России. Но, по мнению Вадима Трушкова, это не так: «Паспорт здесь не играет никакой роли. Он хоть в тот же "Челси" к Мудрику пойдет и будет с ним обниматься или, наоборот, не разговаривать».

Без сомнения, тем российским спортсменам, которые уже перебрались в команды других стран, найти себе новый клуб в Европе легче. А вот тем, кто остался в РПЛ, все равно уехать непросто, даже если к игроку есть реальный интерес, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Тому же Захаряну были предложения от Английской премьер-лиги (АПЛ), но когда речь зашла о том, как перечислять деньги, все эти клубы тут же слились».

Что же касается Головина, то он подписал новый контракт с «Монако» до 2026 года и пока точно покидать Францию не собирается.

Зарплата Александра составляет €3,6 млн в год. Причем сейчас ему 27 лет, и после окончания контракта с «Монако», уже в 30-летнем возрасте, он точно сможет получить сопоставимые деньги в любом из богатых клубов РПЛ. Так что ждать перехода самого дорогого игрока из нашей страны в какой-нибудь топ-клуб, похоже, не стоит. А вот что касается его новых футбольных подвигов во Франции, то это вполне возможно.

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