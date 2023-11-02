«И все-таки он на виду и порой показывает классный футбол»
Владимир Осипов — об успехах Александра Головина в «Монако»
Российского футболиста Александра Головина признали лучшим игроком месяца во французском клубе «Монако». Это происходит уже второй месяц подряд. На этот раз полузащитник забил два мяча в победном матче «Лиги 1» с клубом «Мец». За «Монако» россиянин играет уже пять лет. Стал ли он за это время звездой мирового футбола? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Фото: Daniel Cole / AP
Александра Головина называют лучшим действующим российским футболистом. Кто-то с этим не согласен, но то, что Головин — самый дорогой игрок нашей страны, оспорить не сможет никто. Стоимость спортсмена, согласно популярному порталу Transfermarkt, — €30 млн. Именно такую сумму пять лет назад «Монако» заплатил за него московским армейцам.
Причем после этого в моменте цена на Головина падала до €19 млн. Так что в итоге за время выступления во французском чемпионате стоимость футболиста не изменилась. Назвать Головина звездой мирового уровня нельзя, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус:
«Нет, конечно, это не звезда мирового футбола. Хороший игрок, ему очень повезло, что его нашли. У него есть определенные качества для того, чтобы за рубежом понимали, что россияне могут быть очень высокого уровня».
И все же в последнее время имя Александра Головина постоянно мелькает во французской прессе. Этот сезон россиянин проводит хорошо.
Например, после девятого тура чемпионата Франции по футболу полузащитник попал в сборную лучших игроков и даже получил оценку выше, чем у Килиана Мбаппе. И хотя подобные истории с Головиным время от времени происходят, звездой «Лиги 1» он тоже не считается, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:
«Когда ты звезда французского чемпионата, то переезжаешь в английский чемпионат автоматически. Головин действительно проводит сильные матчи. Не будем забывать, что лидер в "Монако" не он, если брать последние годы. Лидер там — Бен-Йеддер. Когда он немного в тени, а также еще пара футболистов, на первый план выходит Головин, когда он в форме. Это то, что происходит сейчас».
И все-таки Головин на виду и порой показывает классный футбол, но при этом предложения из топ-клубов ему не поступают. Очень часто мы слышим, что проблемой становится паспорт футболиста. Мол, не хотят европейские топ-клубы связываться с игроками из России. Но, по мнению Вадима Трушкова, это не так: «Паспорт здесь не играет никакой роли. Он хоть в тот же "Челси" к Мудрику пойдет и будет с ним обниматься или, наоборот, не разговаривать».
Без сомнения, тем российским спортсменам, которые уже перебрались в команды других стран, найти себе новый клуб в Европе легче. А вот тем, кто остался в РПЛ, все равно уехать непросто, даже если к игроку есть реальный интерес, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Тому же Захаряну были предложения от Английской премьер-лиги (АПЛ), но когда речь зашла о том, как перечислять деньги, все эти клубы тут же слились».
Что же касается Головина, то он подписал новый контракт с «Монако» до 2026 года и пока точно покидать Францию не собирается.
Зарплата Александра составляет €3,6 млн в год. Причем сейчас ему 27 лет, и после окончания контракта с «Монако», уже в 30-летнем возрасте, он точно сможет получить сопоставимые деньги в любом из богатых клубов РПЛ. Так что ждать перехода самого дорогого игрока из нашей страны в какой-нибудь топ-клуб, похоже, не стоит. А вот что касается его новых футбольных подвигов во Франции, то это вполне возможно.
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