«Росэнергоатом» опроверг информацию о новой атаке на Курскую АЭС

Информация ряда СМИ об обнаружении 2 ноября обломков нового беспилотника на Курской АЭС не соответствует действительности. Об этом сообщил управляющий атомной электростанцией концерн «Росэнергоатом».

«2 ноября атака на КуАЭС не зафиксирована. Обломки, найденные за периметром предприятия, принадлежат беспилотнику атаки 28 октября»,— говорится в сообщении. Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе находятся второй, третий и четвертый энергоблоки (первый энергоблок — без генерации), радиационный фон — в пределах природных значений.

Ранее о якобы произошедшей атаке беспилотника ВСУ на Курскую АЭС сообщил Telegram-канал SHOT. В сообщении утверждалось, что сотрудник службы безопасности обнаружил упавший БПЛА самолетного типа.

О реакции российских властей на последнюю попытку атаки Курской АЭС читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин