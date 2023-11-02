Агентство ООН: укрытия для беженцев из Газы в Палестине переполнены в четыре раза

Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) сообщило в соцсети X (ранее Twitter), что около 690 тыс. перемещенных в Палестину жителей сектора Газа сосредоточены на 149 объектах. По оценке агентства, число людей в укрытиях в четыре раза превышает их вместимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hatem Moussa / AP Фото: Hatem Moussa / AP

По данным вчерашнего отчета Управления по координации гуманитарных вопросов (УГКВ) ООН, из-за боевых действий между Израилем и палестинским движением «Хамас» сектор Газа покинули 1,4 млн мирных жителей, 690 тыс. из которых размещены в укрытиях UNRWA. УГКВ ООН сообщило, что 1 ноября через контрольно-пропускной пункт Рафах между сектором Газа и Египтом удалось эвакуировать 81 жителя сектора с ранениями в египетский полевой госпиталь, а также 345 иностранных граждан. КПП Рафах был открыт впервые с 10 октября. Пункт пропуска Эрез на границе с Израилем все еще остается закрытым.

В результате боевых действий между Израилем и «Хамасом», начавшихся 7 октября, с израильской стороны погибли около 1,4 тыс. человек, тысячи получили ранения, около 230 человек были взяты в заложники и увезены в сектор Газа. Минздрав Палестины сообщал, что число погибших палестинцев в секторе Газа более чем за три недели войны превысило 8,7 тыс. человек.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Из Газы начали выпускать иностранцев».