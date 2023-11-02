Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Пассажиравтотранс» закупает еще 40 новых автобусов за 4,2 млрд рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил еще один конкурс на приобретение партии новых двухсекционных электробусов-гармошек. 40 машин предприятие готово закупить за 4,2 млрд рублей.

Как сообщили в ПАТ, предполагается, что транспортные средства должны прибыть в Петербург партиями — в июле и октябре 2024 года. Электробусы вместимостью не менее 105 пассажиров будут закуплены с использованием механизма лизинга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» пополнит свой парк еще тремя сотнями новых электробусов, которые предполагается приобрести в лизинг за 9 млрд рублей.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...