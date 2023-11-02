«Пассажиравтотранс» закупает еще 40 новых автобусов за 4,2 млрд рублей

СПб ГУП «Пассажиравтотранс» объявил еще один конкурс на приобретение партии новых двухсекционных электробусов-гармошек. 40 машин предприятие готово закупить за 4,2 млрд рублей.

Как сообщили в ПАТ, предполагается, что транспортные средства должны прибыть в Петербург партиями — в июле и октябре 2024 года. Электробусы вместимостью не менее 105 пассажиров будут закуплены с использованием механизма лизинга.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Пассажиравтотранс» пополнит свой парк еще тремя сотнями новых электробусов, которые предполагается приобрести в лизинг за 9 млрд рублей.