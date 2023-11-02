Белгородский губернатор заявил о нехватке операционных из-за СВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира «ВКонтакте» признал нехватку операционных для пациентов из-за специальной военной операции. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос местной жительницы: она пожаловалась на то, что скорая помощь увозит людей для лечения из Белгорода в районы.

Женщина попросила губернатора изменить приказ о маршрутизации пациентов: «Больные бояться вызвать скорую помощь, опасаясь, что их увезут неизвестно куда». В ответ на это губернатор сказал, что уже проведены некие изменения, но в общем ситуация изменится нескоро. Пациентов с терапевтическими заболеваниями, по словам главы региона, уже лечат в Белгороде, но из-за нехватки операционных пациентов с хирургическими болезнями еще транспортируют в другие места.

«Не хватает операционных. В том числе по причине специальной военной операции. Если можно, не буду давать дальнейшие комментарии, проблема с операционными есть», — объяснил господин Гладков. Он отметил, что ситуация изменится после того, как будет построена новая больница скорой медицинской помощь на базе второй городской больницы в Белгороде.

Что происходит в Черноземье 2 ноября в связи со спецоперацией на Украине — в онлайн-трансляции.

Владимир Зоркий