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Toyota отзывает в США 1,8 млн автомобилей RAV4

Toyota объявила об отзыве в США более 1,8 млн внедорожников RAV4, выпущенных в период с 2013 по 2018 год. Поводом для этого стал риск воспламенения автомобилей из-за ненадлежащих габаритов аккумулятора.

Toyota RAV4 на нью-йоркском автошоу в 2018 году

Toyota RAV4 на нью-йоркском автошоу в 2018 году

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Toyota RAV4 на нью-йоркском автошоу в 2018 году

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Как говорится в заявлении компании, у некоторых сменных 12-вольтных аккумуляторов габариты верхней части оказались меньше, чем предусмотрено. В результате такие аккумуляторы могут быть непрочно закреплены зажимами, что при быстрой езде и крутых поворотах может привести к разбалтыванию крепежа. Следствием этого может стать короткое замыкание и возгорание автомобиля.

Сейчас компания занимается решением обнаруженной проблемы и до конца декабря уведомит всех клиентов, чей автомобиль подлежит отзыву, когда те смогут приехать в сервисный центр и бесплатно заменить аккумулятор ненадлежащего размера.

Это один из крупнейших отзывов автомобилей Toyota за последние годы. Среди других подобных акций стоит вспомнить отзыв более 1 млн автомобилей Prius и C-HR в 2018 году из-за риска возгорания и отзыв 2016 года, связанный с подушками безопасности Takata и затронувший 5,8 млн автомобилей компании.

Кирилл Сарханянц

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