Определены Миссис Ленобласть и Миссис Петербург — 2023

В концертном зале отеля «Санкт-Петербург» подвели результаты конкурсов «Миссис Ленинградская область — 2023» и «Миссис Санкт-Петербург — 2023». Победительницей первого стала юрист из Сертолово Есения Степовая в возрасте 35 лет, а второго 40-летняя Людмила Рожнева.

Петербурженка воспитывает двоих детей. В карьере госпожа Рожнева дошла до должности генерального директора Группы компаний в сфере ЖКХ и строительства.

Жительница Ленобласти при этом занимает должность помощника руководителя юридической фирмы. Госпожа Степовая состоит в браке и воспитывает двоих детей. Старший из них учится на первом курсе, а младший — в 2023 году пошел в первый класс.

Перед финалом жительница Сертолово успела поучаствовать в различных мероприятиях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Мисс Россия — 2023 Маргарита Голубева показала платье, в котором выйдет на сцену конкурса «Мисс Вселенная». Шикарный наряд изготовила дизайнер из Петербурга.

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