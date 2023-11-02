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Коммерсантъ FM
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Disney полностью выкупит стриминговый сервис Hulu у Comcast

The Walt Disney Company объявила, что намерена выкупить у NBC Universal (дочерняя компания Comcast Corp.) оставшиеся у той 33% акционерного капитала стримингового сервиса Hulu. Такая возможность была предусмотрена соглашением компаний, заключенным в мае 2019 года, когда Disney приобрела контрольный пакет акций Hulu. В соответствии с соглашением компания Disney должна после января 2024 года выкупить у Comcast оставшуюся долю, если одна из сторон выразит такое желание. В итоге Comcast пожелала продать свои акции.

В соглашении было записано, что цена доли должна рассчитываться, исходя из минимальной оценочной стоимости Hulu в $27,5 млрд. Если же стоимость сервиса к моменту продажи вырастет, то Disney придется заплатить больше. По оценке Disney, за оставшиеся 33% акций Hulu ей надо будет заплатить не менее $8,61 млрд. При этом генеральный директор Comcast Брайан Робертс отметил, что за эти годы стоимость Hulu заметно выросла, а потому сторонам «понадобится какое-то время, чтобы прийти к соглашению». Оценка стоимости Hulu может занять несколько месяцев.

Кирилл Сарханянц

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