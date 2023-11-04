Есенин в Самарканде

Сергей Есенин прибыл в Самарканд вместе со своей ташкентской знакомой Еленой Михайловой 30 мая 1921 года. Персидский консул выделил им машину с переводчиком для знакомства с достопримечательностями города. Михайлова позднее вспоминала: «Он страшно хотел, встретив любую женщину, приподнять паранджу, взглянуть,— а какая она? А там паранджи были совсем глухие, какие-то покрывала-чадры. Но он как-то разглядел. Там одна Мариам-ханум ему страшно понравилась. Он ей посвятил стихи. Они не опубликованы, нет…»

В письме Есенина Анатолию Мариенгофу, написанном 9 июля 1922 года, есть такие строки: «Вспоминаю сейчас о Клопикове и Туркестане. Как все это было прекрасно ! Боже мой! Я люблю себя сейчас даже пьяного со всеми моими скандалами… В Самарканд — да поеду-у я, Т-там живет — да любовь моя…»

Айседора Дункан, побывавшая с гастролями в Ташкенте в 1924 году, рассказала корреспонденту «Туркестанской правды», что, путешествуя по Европе вместе с Сергеем Есениным, она постоянно слышала от него: ««А все же это не Самарканд».