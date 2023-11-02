Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября
В День народного единства в центре Нижнего Новгорода ограничат проезд транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. С полуночи до 18 часов 4 ноября будет закрыт участок Зеленского съезда от площади Минина до улицы Широкой и от улицы Октябрьской до улицы Широкой.
Также движение ограничат на участке Рождественской от переулка Нагорного до улицы Широкой, площади Народного единства и Ивановском съезде. «Объезд будет организован по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — призвали в департаменте.
Кроме того, 4 ноября будет ограничен вход в нижегородский кремль.