Движение транспорта ограничат в центре Нижнего Новгорода 4 ноября

В День народного единства в центре Нижнего Новгорода ограничат проезд транспорта, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. С полуночи до 18 часов 4 ноября будет закрыт участок Зеленского съезда от площади Минина до улицы Широкой и от улицы Октябрьской до улицы Широкой.

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Также движение ограничат на участке Рождественской от переулка Нагорного до улицы Широкой, площади Народного единства и Ивановском съезде. «Объезд будет организован по прилегающим улицам. Рекомендуем автомобилистам заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков», — призвали в департаменте.

Кроме того, 4 ноября будет ограничен вход в нижегородский кремль.

Владимир Зубарев