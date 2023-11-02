Вход в нижегородский кремль ограничат 4 ноября

В День народного единства вход в нижегородский кремль будет ограничен, сообщили в правительстве Нижегородской области. Попасть в крепость с 8 до 22 часов можно через Дмитриевскую башню и арку Кладовой башни, посетителям предстоит досмотр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проходы через Никольскую башню и ворота Ивановской, Зачатской и Пороховой башнями закроют. Все ограничения снимут после 17 часов вечера.

Для обеспечения безопасности 4 ноября кремлевская стена будет закрыта для прогулок. С 10 до 17 часов можно посетить выставку «Подвиг народного единства» в Ивановской башне и экспозиции «На лицевой стороне» и «Мамонт и его спутники» в Зачатской башне.

Владимир Зубарев