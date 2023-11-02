Три новых резидента «Кулибин» обещают вложить 5 млрд рублей в производства

Экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» в Нижегородской области одобрил заявки ООО «Лоймина», «Металкоат» и «Биком» на создание производств с общим объемом инвестиций 5 млрд руб., сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отмечено, что компания «Лоймина» к 2025 году намерена построить завод по производству акриловых красок и лаков за 320 млн руб. ООО «Биком» планирует вложить 1,6 млрд руб. в комплекс производства и переработки самоклеящихся материалов для разных отраслей. Завод должен появиться к 2028 году. Компания «Металкоат» в течение десяти лет намерена организует производство алюминиевой ленты, инвестиции в проект заявлены на уровне 3,2 млрд руб.

Особая экономическая зона «Кулибин» создается в Дзержинске на территории 724 га. Для резидентов ОЭЗ действуют льготные ставки по налогу на прибыль в размере 2% первые пять лет, 5% вторые пять лет и 14,5% в последующие налоговые периоды, а также нулевые ставки по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Преференции планируется распространить на производства резидентов вне ОЭЗ. По планам областного правительства, к 2030 году объем производства резидентов должен составить не менее 1,5% внутреннего регионального продукта.

Владимир Зубарев