Льготы резидентам нижегородских преференциальных зон распространят за их пределы

Минфин Нижегородской области подготовил проект поправок к закону о налоге на прибыль, касающихся льгот для резидентов особых экономических зон промышленного типа. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство предлагает установить пониженную ставку по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ, также имеющих производство вне преференциальной зоны. Для них будет действовать нулевая ставка в течение пяти лет с первой прибыли, с шестого по десятый год ставка возрастет до 3%. С 11 по 49-й годы ставка по налогу на прибыль, подлежащего уплате в бюджет региона, увеличится до 12,5%.

В Нижегородской области создается и действует единственная особая экономическая зона «Кулибин» на 724 га в Дзержинске. Предполагается, что к 2030 году объем производства резидентов ОЭЗ составит 1,5% от регионального ВРП.

Владимир Зубарев