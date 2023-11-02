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На Дону вырос спрос пиццерий на дистанционную проверку физлиц

С начала 2023 года в Ростовской области среднем на 15% вырос интерес регионального бизнеса к отечественным решениям удаленной проверки физических лиц. Такие системы позволяют компаниям значительно сократить время найма новых специалистов и дистанционно проверять предоставляемую ими информацию.

На Дону основными драйверами спроса на такие цифровые решения стали предприятия общепита и торговли. Так, наиболее высокий спрос на российские решения удаленной проверки физлиц показали действующие в регионе пиццерии. На них пришлось 70% всех новых подключений данного цифрового сервиса. Существенно вырос спрос на аналогичные решения и со стороны торговых сетей: среди них в Ростовской области доля новых подключений составила 20%.

Кроме того, заметный интерес к решениям по дистанционной проверке физлиц демонстрируют транспортные компании, банки, брокеры и автоперевозчики, в частности, службы такси. Впрочем, интерес представителей различных отраслей к таким сервисам вполне логичен: дистанционная проверка позволяет компаниям значительно сократить время найма на работу новых специалистов и удаленно проводить проверку всей информации, которую они предоставляют.

По наблюдениям экспертов из ИТ-сферы, сегодня далеко не все компании, особенно всегментах микро- и малого бизнеса, могут позволить себе собственную службу безопасности, способную квалифицированно проверять благонадежность контрагента или соискателя. «А ыот при помощи специального цифрового решения организации могут самостоятельно и быстро анализировать данные о физических лицах и, таким образом, оберегать себя от мошеннических действий недобросовестных пользователей, — пояснил, например, директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов. — Помимо этого, сервис удаленной проверки физлиц позволяет в десять раз сократить время заполнения клиентами анкет на сайте организации».

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