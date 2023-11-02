ФСБ задержала петербургского программиста за пожертвование ФБК

Сотрудники Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти совместно с полицией задержали 25-летнего программиста, который перевел 2 тысячи рублей на счет признанного экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией, стало известно «Фонтанке».

Мужчину задержали у него в квартире на улице Маршала Блюхера. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о финансировании экстремистской деятельности (ст.282.3 УК РФ). Программиста арестовывать не стали, выдав ему подписку о невыезде.

Причиной уголовного преследования петербуржца стало то, что в августе 2021 года он перевел 2 тысячи рублей на счет Фонда борьбы с коррупцией, который незадолго до этого, в июне, признали экстремистской организацией. После этого активистов и жертвователей предупредили об уголовной ответственности за поддержку фонда.

В июне 2021 года Мосгорсуд признал деятельность фонда экстремистской и запретил ее. 1 сентября того же года фонд прекратил существование.

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