Правительство выделило на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программ льготного лизинга и автокредитования. На поддержку российских компаний в автопромышленной сфере и повышение спроса на их продукцию с помощью кредитования в ближайшие три года будет выделено около 30 млрд руб.

«Принято решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25% до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе»,— сказано в сообщении на сайте правительства.

В документе сказано, что в программе участвуют автомобили производства АвтоВАЗа, УАЗа, ГАЗа, произведнные на заводе в Тульской области Haval, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль по льготе составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%, на покупку электромобиля — 35%, но не более 925 тыс. руб.

На заседании правительства Михаил Мишустин сказал, что скидку смогут получить определенные категории граждан. В их число входят медицинские работники, учителя, участники боевых действий на территории Украины и их родственники, а также люди с ограничениями по здоровью.

Согласно постановлению, льготы будут предоставляться на беспилотные тягачи производства «КамАЗа», которые выдают в лизинг по программе «Беспилотные логистические коридоры». Льготы по лизингу и автокредитованию будут доступны до конца 2026 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Автокредиты дешевеют».

Петр Бузлаев