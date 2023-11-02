Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство выделило на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении программ льготного лизинга и автокредитования. На поддержку российских компаний в автопромышленной сфере и повышение спроса на их продукцию с помощью кредитования в ближайшие три года будет выделено около 30 млрд руб.

«Принято решение увеличить скидку на покупку российских электромобилей в рамках программы льготного автокредитования с 25% до 35%, а также расширить число категорий граждан, которые могут участвовать в этой программе»,— сказано в сообщении на сайте правительства.

В документе сказано, что в программе участвуют автомобили производства АвтоВАЗа, УАЗа, ГАЗа, произведнные на заводе в Тульской области Haval, а также электромобили Evolute и «Москвич 3е». Базовая скидка на автомобиль по льготе составляет 20%, для жителей Дальнего Востока — 25%, на покупку электромобиля — 35%, но не более 925 тыс. руб.

На заседании правительства Михаил Мишустин сказал, что скидку смогут получить определенные категории граждан. В их число входят медицинские работники, учителя, участники боевых действий на территории Украины и их родственники, а также люди с ограничениями по здоровью.

Согласно постановлению, льготы будут предоставляться на беспилотные тягачи производства «КамАЗа», которые выдают в лизинг по программе «Беспилотные логистические коридоры». Льготы по лизингу и автокредитованию будут доступны до конца 2026 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Автокредиты дешевеют».

Петр Бузлаев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...