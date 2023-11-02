Суд в Нижнекамске арестовал расчленившего свою жену священника

Горсуд Нижнекамска арестовал до конца года запрещенного в служении священника Михаила Зубарева, которого подозревают в убийстве и расчленении жены. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, сама трагедия произошла 31 октября. По данным следствия, мужчина зарезал супругу, после чего отрезал ей голову, спрятав ее в холодильнике. Позже выяснилось, что подозреваемого за две недели до ЧП отстранили от служения за странности, «заставляющие усомниться в его психическом здоровье». Затем против него возбудили уголовное дело.

Господин Зубарев перед началом заседания дважды просил провести психологическое освидетельствование.

"Ъ-Казань"