В Татарстане отстраненный от службы священник зарезал супругу

В Нижнекамском районе Татарстана запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев убил свою супругу. Об этом сообщила пресс-служба Татарстанской митрополии РПЦ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным церкви, трагическое происшествие произошло 31 октября. Mash сообщает, что Михаил Зубарев «зарезал супругу, а после расчленил»», голову женщины он спрятал в холодильнике, «где ее и нашли их общие дети».

Михаил Зубарев сейчас находится под стражей, правоохранительные органы завели уголовное дело, уточнили в РПЦ.

Иерей служил в Казанском храме в Нижнекамске, однако с 17 октября его отстранили от служения. «В последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. Он с пренебрежением относился к Святым Дарам, вел себя неподобающим образом с прихожанами и собратьями-священнослужителями»,— говорится в заявлении митрополии. В адрес митрополита Кирилла «поступали письма прихожан с жалобами на недостойное поведение отца Михаила».

Митрополит Казанский и Татарстанский выразил искренние соболезнования родственникам погибшей супруги иерея — матушки Виктории. «Глава митрополии молится об упокоении ее души и о здравии осиротевших детей»,— сказано в сообщении пресс-службы.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"