Глава фракции ЛДПР в красноярском заксобрании арестован на два месяца

Центральный райсуд Красноярска арестовал на два месяца (до 31 декабря) главу фракции ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александра Глискова, который является фигурантом дела о коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, дело расследуется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы). События, о которых сообщило управление, произошли в период с декабря 2016 года по май 2017-го. Как считает следствие, подозреваемый получил взятку от руководителя госпредприятия Красноярска за «сохранение тем занимаемой должности, последующее покровительство по службе и создание благоприятных условий для деятельности компании». Размер взятки не сообщается.

О задержании депутата стало известно вчера, 1 ноября. В его доме и кабинете в заксобрании были проведены обыски. Сам Александр Глисков в суде сообщил журналистам, что дело в отношении него «сфабриковано» и является «актом политической расправы». «Денег никаких не брал, готов на полиграфе подтвердить»,— сказал он. На заседание суда по вопросу избрания меры пресечения депутат пришел с книгой советского писателя Николая Волкова «Не дрогнет рука».

Александр Глисков — юрист по образованию. В 2008 году впервые был избран депутатом красноярского горсовета по списку ЛДПР. В муниципальном парламенте в 2013–2016 годах он занимал пост вице-спикера. В сентябре 2016-го был избран депутатом краевого заксобрания. В сентябре текущего года Александр Глисков баллотировался в губернаторы, набрав 11,23% голосов — второй результат на выборах. Губернатором был избран единоросс Михаил Котюков.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Взятка шестилетней выдержки».

Оксана Павлова, Новосибирск