Максим Папков назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в Самарской области

Управляющий ВТБ в Самарской области, вице-президент банка Максим Папков назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в регионе. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Объединение банков ВТБ и «Открытие» произойдет в 2024 году. Топ-менеджер будет отвечать за их дальнейшую интеграцию в регионе, рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса, а также развитие сети и увеличение клиентской базы.

Сеть отделений ВТБ в Самарской области представлена 32 точками продаж, которые обслуживают более 500 тыс. клиентов. По итогам первого полугодия 2023 года совокупный кредитный портфель регионального подразделения достиг 202,8 млрд руб. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц превысил 192 млрд руб.

У «Открытия» в Самарской области действует пять отделений, обслуживающих 48 тыс. человек. Совокупный кредитный портфель банка по итогам полугодия составил 12,7 млрд руб., портфель привлеченных средств достиг 18 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сериков назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в Оренбуржье.

Евгений Чернов