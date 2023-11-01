Дмитрий Сериков назначен единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в Оренбуржье

Дмитрий Сериков стал единым бизнес-лидером банков ВТБ и «Открытие» в Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

Топ-менеджер будет отвечать за объединение банков и рост финансовых показателей по всем направлениям бизнеса.

Сеть отделений ВТБ в регионе представлена 14 точками продаж. По итогам первого полугодия текущего года совокупный кредитный портфель оренбургского подразделения превысил 64 млрд руб. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц достиг 79,7 млрд руб.

Активная клиентская база розничных клиентов банка «Открытие» в регионе составляет 17,3 тыс. человек, почти половина из них получают зарплату на карты банка. Кредитный портфель подразделения на 1 июля 2023 года составил 5,9 млрд руб., объем привлеченных средств – 2,8 млрд руб.

Евгений Чернов