Глава башкирского комитета КПРФ обвинил спикера Курултая в «антикоммунистической провокации»

Первый секретарь башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин обвинил председателя Курултая (парламента) Башкирии Константина Толкачева («Единая Россия») в «антикоммунистической провокации» и выразил мнение, что его выступление нарушает депутатскую этику и «достойно внимания прокуратуры». Поводом для недовольства господина Кутлугужина стала жесткая реакция спикера на заявление фракции КПРФ, в котором коммунисты, в частности, выступили против «культа Рудольфа Нуреева», назвав его «предателем родины» и «ярким представителем ЛГБТ-сообщества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», на прошлой неделе Юнир Кутлугужин внес в парламент заявление «Защитим традиционные ценности многонационального народа Башкортостана». В нем говорилось, что некоторые чиновники саботируют выполнение указа президента РФ об укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В качестве примера приводились «засилье» англоязычных вывесок, отсутствие патриотической повестки в репертуаре кинотеатров и театров, а также продвижение властями образа звезды балета второй половины XX века Рудольфа Нуреева, «известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией» и «осужденного за измену Верховным судом СССР». В связи с этим коммунисты предложили правительству Башкирии отчитаться перед депутатами о выполнении указа и создать межведомственный координационный орган по отслеживанию отклонений от заявленного в нем курса.

Зачитав это заявление на пленарном заседании 26 октября, Константин Толкачев подчеркнул, что фракция КПРФ «не придумала ничего лучше, как полить грязью выдающегося человека — неотъемлемую часть не только республиканской, не только всероссийской, но и мировой культуры». Спикер также выразил надежду, что письмо Юнира Кутлугужина не отражает общую позицию фракции КПРФ.

30 октября господин Кутлугужин по рекомендации президиума ЦК КПРФ ушел с поста лидера фракции, но от своей позиции, как выяснилось, не отказался. Сегодня, 2 ноября, в башкирских Telegram-каналах появился пресс-релиз рескома КПРФ «Конструктивного диалога не получается. Башкирские единороссы по-хамски торпедировали принятие парламентом республики заявления в поддержку указа Путина». Источники «Ъ» подтвердили подлинность документа, пояснив, что 1 ноября Юнир Кутлугужин внес его для ознакомления на бюро рескома.

В новом обращении он сообщил, что спикер Толкачев вырвал из первого заявления момент, связанный с Рудольфом Нуреевым, «накинулся на депутатов-коммунистов» и устроил «антикоммунистическую провокацию». Выступление единоросса коммунист назвал истеричным и оскорбительным. «Данное выступление Толкачева нарушает регламент работы Курултая и по своему содержанию и стилю достойно рассмотрения на комиссии по этике, а возможно, внимания прокуратуры»,— говорится в пресс-релизе. В заключение господин Кутлугужин выразил надежду, что парламент все же примет заявление фракции.

Влада Шипилова, Уфа