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Коммерсантъ FM
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ЦБ подготовил меры по защите прав владельцев облигаций

Центробанк подготовил меры по защите прав держателей облигаций, сообщил регулятор «РБК Инвестициям». В частности, планируется ввести плавающие пороги кворума для решения о реструктуризации, а также усовершенствовать институт представителя владельцев облигаций.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пояснили в ЦБ, планируется создать дополнительные защитные механизмы для держателей облигаций при реструктуризации задолженности. «Мы предлагаем ''плавающие'' пороги для принятия решения о реструктуризации — чем хуже условия, тем больше владельцев бондов должны проголосовать за них»,— сообщили в Банке России.

Вместе с тем планируется уточнить перечень лиц, которые не смогут голосовать на общем собрании владельцев облигаций. Изменения института представителя владельцев облигаций в ЦБ объяснили тем, что его обязанности должны быть закреплены в законе.

«Необходимо законодательно установить принципы финансового обеспечения деятельности представителя, не позволяющие эмитенту облигаций оказывать влияние на получение причитающихся ему денежных средств»,— подчеркнули в ЦБ.

В проекте основных направлений развития финансового рынка до 2026 года Центробанк указывал, что расширение возможностей для эмитентов облигаций быстрого оформления сделок необходимо «для развития рынка долгового финансирования». Тогда же регулятор заявил о планах усовершенствовать механизм защиты прав владельцев облигаций.

О ситуации на рынке облигаций — в публикации «Ъ» «Компании занимают под плавающий процент».

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