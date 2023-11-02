СвЖД уложила 35 км «бархатного» пути в Сургутском районе

На территории Сургутского региона (ХМАО-Югра) Свердловской железной дороги (СвЖД) с начала 2023 года было обновлено 35 км «бархатного пути». Об этом сообщили в пресс-службе СвЖД. На железнодорожных путях была заменена деревянная рельсошпальная решетка на железобетонную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги Фото: Пресс-служба Свердловской железной дороги

Капитальный ремонт был проведен на участках Сывдарма — Ягенетта, Игль — Пыть-Ях, Чумпас — Лангепасовский, а также на приемоотправочных путях станций Демьянка и Пурпе. Отмечается, что протяженность бесстыкового пути в Сургутском регионе дороги составляет более 1,2 тыс. км (71,7% главных путей).

Использованная технология укладки рельсовых плетей без стыков на протяжении до 800 метров дала полотну название «бархатный путь» — по нему состав движется практически бесшумно. Скорость движения пассажирских поездов на обновленных участках может достигать 100 км/ч.

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, ранее СвЖД уложила 10 км «бархатного» пути в Нижневартовском районе. Кроме того, во время капитального ремонта с апреля по октябрь на СвЖД было обновлено 460 км путей, а также заменено более 200 стрелочных переводов.

Полина Хабарова

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