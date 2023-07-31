СвЖД уложила 10 км «бархатного» пути в Нижневартовском районе

Свердловская железная дорога (СвЖД) завершила работы по обновлению железнодорожного пути на территории Нижневартовского района (ХМАО-Югра). Как сообщили в пресс-службе СвЖД, с апреля уложено 10,2 км бесстыкового пути на станции Чумпас и перегоне Чумпас — Лангепасовский.

Использованная технология укладки рельсовых плетей без стыков на протяжении до 800 метров дала полотну название «бархатный путь» — по нему состав движется практически бесшумно. Скорость движения пассажирских поездов на обновленных участках может достигать 100 км/ч.

Сейчас общая протяженность бесстыкового пути в Сургутском регионе дороги составляет 1,2 тыс. км (71,7% главных путей). С начала летней путевой кампании СвЖД отремонтировала в этом регионе 57 км пути. Всего в этом году в ХМАО-Югре планируется обновить 63,2 км пути и 26 комплектов стрелочных переводов.

Свердловская железная дорога работает в Свердловской и Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, а также в Пермском крае. Напомним, СвЖД модернизирует грузовую станцию Верхняя (Свердловская область) для обеспечения транспортного обслуживания строящегося в городе деревоперерабатывающего предприятия, продукцию которого планируется отправлять контейнерными поездами в Китай, Иран, Индию и Казахстан.

Диана Сунагатуллина

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