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Коммерсантъ FM
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Geox представила коллекцию осенней обуви

Итальянская марка одежды и обуви Geox показала новую линейку обуви на осень. В коллекцию вошли несколько высоких ботинок на шнурках, челси и лоферы. Челси выполнены из замши и кожи — последние модели украшены брогированным узором. Ботинки на шнурках представлены в нескольких вариантах, которые подойдут как для города, так и для более активного отдыха за его пределами. Также в коллекции появилась модель утепленных лоферов, созданная специально для России. Все модели уже доступны на сайте и в бутиках Geox.

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Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

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Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

Фото: Geox

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