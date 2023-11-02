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Проект реконструкции Краснодарского цирка планируют разработать до конца года

Завершить разработку проекта реконструкции Краснодарского цирка планируют до конца 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Необходимо сверить часы по срокам завершения разработки проектной документации и началу восстановительных работ. Объект должен стать современной событийной площадкой, безопасной как снаружи, так и внутри»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что в цирке нужно сохранить узнаваемые элементы, которые присущи зданию. К таким относятся фрески на административном блоке.

После разработки проекта власти отправят документы на прохождение госэкспертизы. Получить положительное заключение они рассчитывают в начале 2024 года. После этого начнется строительство объекта.

В середине января 2023 года Краснодарский цирк закрыли на масштабную реконструкцию из-за аварийного состояния здания. Ремонт в нем не проводился более 50 лет.

Здание цирка планируют полностью демонтировать и построить на его месте новое. Количество мест в зрительном зале хотят увеличить до 2 тыс., также планируется расширить фойе и построить летнюю площадку и кафе.

Татьяна Ручкина

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