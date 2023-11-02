Новосибирск встал в 9-бальных пробках после выпавшего снега

В Новосибирске с началом снегопада на дорогах города образовались 9-бальные пробки, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 19:00 наиболее затруднено движение по улицам Красный проспект, Ипподромская, Фабрична, Большевистская и Военная – на правом берегу.

На левому берегу сложная дорожная ситуация наблюдается на улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Титова. Также сильный затор на Димитровском мосту. При этом, согласно информации 2ГИС, на Октябрьском и Бугринском мостах движение полностью свободно.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что утром 2 ноября в Новосибирске 15 автомобилей пострадали в ДТП. Массовая авария произошла на улице Холмский проезд.

В Новосибирске ночью с 1 на 2 ноября прошел обильный снегопад, для устранения последствий которого территориальное управление автомобильных дорог области (ТУАД) вывело на улицы города 890 единиц снегоуборочной техники.

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Александр Киселев