Новосибирск встал в 9-бальных пробках после выпавшего снега
В Новосибирске с началом снегопада на дорогах города образовались 9-бальные пробки, следует из данных 2ГИС.
По состоянию на 19:00 наиболее затруднено движение по улицам Красный проспект, Ипподромская, Фабрична, Большевистская и Военная – на правом берегу.
На левому берегу сложная дорожная ситуация наблюдается на улице Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев и Титова. Также сильный затор на Димитровском мосту. При этом, согласно информации 2ГИС, на Октябрьском и Бугринском мостах движение полностью свободно.
Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что утром 2 ноября в Новосибирске 15 автомобилей пострадали в ДТП. Массовая авария произошла на улице Холмский проезд.
В Новосибирске ночью с 1 на 2 ноября прошел обильный снегопад, для устранения последствий которого территориальное управление автомобильных дорог области (ТУАД) вывело на улицы города 890 единиц снегоуборочной техники.