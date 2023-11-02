В Новосибирске после снегопада 15 машин пострадали в массовом ДТП

В Новосибирске 15 автомобилей пострадали в ДТП. Массовая авария произошла на улице Холмский проезд, сообщает ГИБДД.

«ДТП Оформлено с материальным ущербом без пострадавших» — сказано в сообщении. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, устанавливают все обстоятельства.

В Новосибирске ночью с 1 на 2 ноября прошел обильный снегопад, для устранения последствий которого территориальное управление автомобильных дорог области (ТУАД) вывело на улицы города 890 единиц снегоуборочной техники. Всего готовы к работе 1,1 тыс. единиц техники.

Как сообщает ТУАД, улучшение погоды ожидается утром 4 ноября. По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью 3 ноября в Новосибирске возможен местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Температура может опуститься до -8.

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Александр Киселев