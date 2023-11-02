В Петербурге задержали 18-летнего дагестанца за участие в уличных драках

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали еще одного, двенадцатого по счету, участника объединения подростков, которые нападали на прохожих и снимал это на видео, сообщили в ГСУ СКР по Петербургу.

Задержан уроженец Дагестана 2005 года рождения. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ч.2 ст. 213 (хулиганство) п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды). В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

К настоящему времени задержаны уже 11 человек в возрасте от 14 до 18 лет, которые участвовали в съемках роликов с нападениями на петербуржцев. Восьмерым из них предъявлены обвинения. Молодых людей обвиняют по двум статьям УК — о хулиганстве (ч.2 ст. 213 УК РФ) и о возбуждении ненависти и вражды (ч.2 ст. 282 УК РФ). Следствие установило, что жертвами нападений становились либо другие подростки, либо нетрезвые прохожие.

Ранее «Ъ-СПб» сообщил, что администратор Telegram-канала «Жизнь бродяги», в котором выкладывались ролики с избиениями петербуржцев, Турал Мамедов, объявлен в международный розыск.

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