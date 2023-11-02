Жителей Краснодара предупредили о полетах беспилотников 2 ноября

В центре Краснодара днем 2 ноября планируются полеты беспилотников Росгвардии, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе города. Краснодарцев просят соблюдать спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По сообщению оперативного дежурного Росгвардии, 2 ноября с 9:00 до 18:00 над центральной частью города планируются полеты беспилотных летательных аппаратов»,— говорится в сообщении.

Накануне авторы «Национального индекса тревожностей. КРОС» рассказали, что жителей Краснодарского края больше всего волнует ситуация в гражданской авиации, электросамокатчики и беспилотники.

Наталья Решетняк

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