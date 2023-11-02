В Москве задержан боец Hardcore Fighting Кирилл Самброс

В Москве сотрудники полиции задержали 25-летнего Кирилла Самброса, бойца Hardcore Fighting и участника бойцовской лиги «Наше дело». У него был обнаружен сверток с неизвестным веществом. Об этом сообщили «РИА Новости» и РБК со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sambros_kir Фото: @sambros_kir

По словам источников, в ночь на 2 ноября сотрудники ГИБДД остановили такси у дома на Шмитовском проезде. Кирилл Самброс сидел на пассажирском сиденье. «Во время осмотра у бойца нашли сверток с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу»,— рассказал собеседник «РИА Новости».

Кирилл Самброс известен под прозвищем Добро с кулаками. Он выступает в полусредней и средней весовой категории Hardcore Fighting с 2020 года. Кирилл Самброс также участвует в боях народной лиги «Наше дело», которая проводит турниры профессионалов, блогеров, артистов и телеведущих.

6 ноября в Сочи должен был пройти поединок Кирилла Самброса и Тимура Никулина. С марта 2022 года Кирилл Самброс проиграл восемь из девяти боев. Два последних боя Кирилл Самброс провел в лиге «Наше дело».

Анастасия Ларина