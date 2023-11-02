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Кто такие сунниты и шииты

Одним из главных противоречий в исламском мире является конфликт между суннитами и шиитами. Чем отличаются эти течения — в справке «Ъ».

Фото: Amr Nabil / AP

Фото: Amr Nabil / AP

Три течения ислама

В исламе обычно выделяют три основных течения — суннизм, шиизм и ибадизм. В последнее время в качестве отдельной ветви рассматривается ваххабизм (салафизм), который ранее классифицировался как одно из направлений суннизма. Количественно доминирующее положение среди мусульман занимают сунниты (вместе с ваххабитами — не менее 80% верующих), шиитов насчитывается не более 20% (наиболее реалистичная оценка — 10–13%). Ибадизм распространен почти исключительно в Омане, где его исповедует более 50% населения (всего в стране живет около 5,6 млн человек), и значимой роли за пределами султаната он не играет.

Сколько мусульман в мире

Ислам является второй по численности религией, его исповедуют около 1,9 млрд человек (то есть 24,5% населения Земли). Большинство суннитов и вообще мусульман проживают в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На Ближнем Востоке, где сосредоточены шииты, на них приходится примерно половина мусульманского населения. Свыше 40% всех шиитов мира живет в Иране. Крупные общины (более 5 млн человек) существуют в Пакистане, Индии, Ираке, Турции, Йемене и Азербайджане.

В чем отличия

Возникновение суннитов и шиитов относят к VII веку, когда после смерти пророка Мухаммеда ислам раскололся на несколько толков. Ключевые различия сводятся к тому, что шииты не рассматривают в качестве законных преемников Мухаммеда первых трех халифов, признавая таковым только четвертого — зятя пророка Али. Поэтому они не используют составленную до Али сунну (предание о жизни пророка) и разделяют догмат о «скрытом имаме», предопределяющем особую роль шиитского духовенства, которое независимо от мнения мусульманской общины.

Внутри обоих течений существуют подгруппы, оформленные как правовые школы (мазхабы), религиозные братства (тарикаты) или секты (например, исмаилиты и алавиты в шиизме). При этом доктринальные отличия неочевидны для самих верующих. Согласно опросу Pew Research Center, в формально суннитской Индонезии (страна с самым большим числом мусульман в мире) лишь 26% назвали себя суннитами, а 56% выбрали вариант «просто мусульманин». В то же время в некоторых ближневосточных странах значительная часть населения вовсе не считает шиитов мусульманами (в Египте таковых 53%, в Марокко — 50%, в Иордании — 43%).

Политическое значение

Противостояние шиитов и суннитов вписано в институциональное оформление политических систем или выступает основным содержанием внутриполитического процесса большинства стран региона. В Ливане за общинами закреплены квоты в политическом руководстве: шиитам полагается пост спикера парламента, суннитам — премьер-министра. Аналогичная ситуация сложилась в Ираке, где шиит возглавляет правительство, а суннит — парламент. В населенной преимущественно суннитами Сирии политическая власть находится в руках шиитов-алавитов — абсолютного меньшинства населения (10%). Напротив, в заселенном на 75% шиитами Бахрейне правит суннитская королевская династия.

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