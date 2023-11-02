С «Лебедянского водоканала» потребовали почти 60 млн рублей за загрязнение Дона

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора направило муниципальному унитарному предприятию (МУП) «Лебедянский водоканал» (Липецкая область) требование о добровольном возмещении ущерба в размере 57,4 млн руб., причиненного реке Дон. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. В случае отказала предприятия от добровольного перечисления средств управление будет добиваться этого через суд.

Инспекторы выявили нарушение в работе МУПа в январе 2023 года. В ходе внеплановой проверки они установили, что водоканал сбрасывал в реку сточные воды с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В сентябре Росприроднадзор через суд взыскал с «Лебедянского водоканала» 105,7 млн руб. за аналогичные нарушения. Они были выявлены еще в 2020 году, когда МУП был частью ОГУП «Липецкоблводоканал». В ходе рассмотрения дела ОГУП был расформирован и разделен на унитарные предприятия, в число которых вошел «Лебедянский водоканал».

Подробнее о споре читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Стоки потекли в суд».

Алина Морозова

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