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Коммерсантъ FM
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В Армении сообщили о задержании готовившей захват госучреждений группировки

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о задержании террористической группировки, которая планировала захват государственных зданий. Для привлечения к террористической операции большего количества людей группировка планировала создать украинские и молдавские Telegram-каналы.

«В результате предварительного следствия выяснилось, что А. М., С. М., Э. Т., В. О., К. С. в течение 2023 года готовились совершить взрывы и захват государственных зданий. Целью было воспрепятствование деятельности органов государственной власти»,— говорится в сообщении на сайте СНБ.

В службе добавили, что во время обысков были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, сигнальное взрывное устройство, сигнальная ракетная установка с двумя боеголовками, бронежилеты и военная одежда, а также сим-карты армянских и российских операторов связи.

Готовящиеся теракты, как узнала СНБ, планировали назвать операцией «Северный листопад». За сутки до ее начала организаторы должны были создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названием «Восстание национального спасения».

Служба национальной безопасности Армении заявила о продолжении расследования и выяснения всех деталей готовящихся терактов. В настоящее время задержаны пять человек, в отношении них возбудили уголовные дела.

Петр Бузлаев

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