Михаил Евраев позитивно оценил региональный бюджет 2024 года

Бюджет Ярославской области на 2024 год включает финансирование всех социальных обязательств и актуальные приоритеты развития региона, сказал губернатор Михаил Евраев на заседании правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На заседании был рассмотрен и одобрен проект бюджета на 2024 год и на плановые 2025 и 2026 годы, сообщили в региональном правительстве. «Ъ-Ярославль» сообщал, что доходы Ярославской области на 2024 год запланированы на сумму 120,4 млрд руб., а расходы — 117,6 млрд руб.

«Напомню, что в прошлом году мы стартовали с вами с цифры 100,5 млрд руб., а по состоянию на 1 ноября 2023 года расходная часть бюджета выросла на 33,9 млрд – до 134,4 млрд руб. Важно, что мы стартуем всегда с большей отметки. Это значит, что наши доходы растут, область развивается»,— подчеркнул Михаил Евраев.

Михаил Евраев подчеркнул, что следующем году все ключевые проекты, начатые в 2022 году, продолжат реализовывать. В том числе на проект «Привет, малыш!» направят 51,6 млн руб., на «Подарок первокласснику» — 31,3 млн руб., на «Шаг к здоровью» — 4,1 млн руб. На исполнение губернаторского проекта «Наши дворы» направят 630 млн. В новом 2024 году в регионе приступят к реализации двух новых проектов — программа благоустройства сельских территорий региона (100 млн) и благоустройства исторических центров городов (450 млн). Об этом сообщили в правительстве региона.

При этом запланированные суммы доходов и расходов увеличатся после рассмотрения проекта федерального бюджета. К этому моменту правительство области подготовит поправки и также внесет их в облдуму до 1 декабря. Проект бюджета уже внесен.

Алла Чижова