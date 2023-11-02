В больницах Свердловской области вернули масочный режим

В больницах и поликлиниках Свердловской области вновь ввели масочный режим. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минздрава региона. Решение принято в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными заболеваниями, в том числе коронавирусом, гриппом и внебольничными пневмониями.

Руководителям медицинских учреждений, подведомственных Минздраву, приказано обеспечить соблюдение масочного режима. Также необходимо ежедневно до начала рабочей смены и в течение рабочего дня измерять температуры тела сотрудников.

В конце сентября сообщалось, что массовая вакцинация от COVID-19 на территории Свердловской области не планируется. Также на тот момент не планировалось вводить другие ограничения.

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