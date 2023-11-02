Чистая прибыль Lufthansa выросла на 47% в третьем квартале

Выручка германской авиакомпании Lufthansa в третьем квартале увеличилась на 8%, составив €10,3 млрд. Чистая прибыль выросла почти в полтора раза, до €1,2 млрд. Хорошие результаты компании связаны с высоким спросом на авиаперелеты после пандемии COVID-19, особенно в летний сезон отпусков. Lufthansa также подтвердила свой более ранний прогноз на 2023 год в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannes Albert, Reuters Фото: Hannes Albert, Reuters

Совокупное число посадочных мест, доступных для пассажиров Lufthansa в этот период, достигло 88% от допандемийного уровня 2019 года — тем самым оно выросло на 13% в сравнении с тем же кварталом 2022-го. Пассажиропоток за квартал увеличился на 15%, до 38 млн пассажиров.

На прошлой неделе Lufthansa сообщила, что собирается нанять 2 тыс. пилотов к 2025 году. Во время пандемии Lufthansa, как и другие авиакомпании, сокращала сотрудников и этим летом столкнулась с нехваткой персонала.

Яна Рождественская