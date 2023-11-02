Жителя Воронежской области будут судить за реабилитацию нацизма

В суд направлено уголовное дело 40-летнего жителя Бобровского района Воронежской области, обвиняемого в нарушении права на свободу вероисповедания (ч. 1 ст. 148 УК РФ, до года колонии) и реабилитации нацизма (ч. 2 и 4 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет колонии). Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону, не раскрывая имя фигуранта. Уголовное дело было возбуждено на основе материалов воронежского главка МВД.

По версии следствия, в июле и в декабре 2022 года мужчина, «разделяя экстремистские взгляды», «в целях оскорбления религиозных чувств верующих» разместил на одном из видеохостингов два ролика, «содержащих признаки негативного отношения к религии ислам и религиозной литературе "Корану"».

В январе 2023 года житель региона опубликовал на хостинге видео, в котором было выражено «презрительно-негативное отношение к действиям руководства, командования и военнослужащих Красной Армии в годы Второй мировой войны, а именно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР, ветеранах Великой Отечественной войны, а также оскорбление памяти защитников Отечества, унижение их чести и достоинства».

Ранее прокуратура Курской области направила в суд заявление о признании геноцидом убийств жителей региона немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Алина Морозова

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