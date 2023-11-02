Лесной пожар в районе горы Большой Тхач в Краснодарском крае локализован

Пожарным удалось локализовать низовой лесной пожар на площади 10 га у горы Большой Тхач в Мостовском районе Краснодарского края. Локализовать горение получилось только спустя сутки после обнаружения возгорания. Об этом сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр» Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»

В тушении лесного пожара задействованы 61 человек и 17 единиц техники. Ликвидация продолжается.

Напомним, возгорание в районе горы Большой Тхач было выявлено 31 октября, но обнаружение очага было затруднено из-за горного ландшафта. За сутки площадь пожара выросла вдвое — с 5 до 10 га.

Анастасия Назарова