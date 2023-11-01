В Мостовском районе Кубани тушат низовой лесной пожар у горы Большой Тхач
В Мостовском лесничестве Краснодарского края днем 1 ноября пожарные ликвидируют возгорание сухой травы на площади 5 га, сообщает пресс-служба краевого лесопожарного центра.
Фото: пресс-служба ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр»
Огонь был обнаружен еще 31 октября у горы Большой Тхач, но из-за сложного горного ландшафта поиск очага возгорания усложнился. К 10:15 пожар был квалифицирован как низовой.
Сейчас в тушении огня задействованы 31 человека и 11 единиц техники.
«Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара, а также наращивание сил средств для скорейшей локализации лесного пожара»,— сообщает краевой лесопожарный центр.