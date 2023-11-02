Липчанина судят за изготовление муляжа бомбы «для привития любви к книгам»

Усманский райсуд Липецкой области рассмотрит уголовное дело о ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч.2 ст. 207 УК РФ, до пяти лет колонии) в отношении 28-летнего безработного жителя Усмани. Об этом сообщила прокуратура региона, не называя имя обвиняемого.

По версии следствия, липчанин, «болтаясь без дела на городском стадионе, решил похулиганить». Он упаковал восемь книг в полиэтиленовый пакет и прикрепил к нему белый лист бумаги с надписью «Бомба замедленного дей — я». Затем мужчина попросил несовершеннолетнего знакомого положить муляж взрывного устройства на порог административного здания стадиона, что тот и сделал.

Обнаруживший предмет сторож испугался. Он подумал, что взрывное устройство настоящее, и нажал тревожную кнопку вызова отряда вневедомственной охраны по Усманскому району. Об инциденте сообщили в полицию. Правоохранители осмотрели место происшествия, но взрывчатых веществ не нашли.

Злоумышленника вскоре задержали.

Он признал вину и пояснил, что своим поступком «хотел привить общественности любовь к книгам, так как они являются оружием против невежества, ханжества, узко мыслящих людей».

Также он заявил, что не ожидал общественного резонанса в результате своих действий.

Ранее жителя Липецка осудили за попытку сорвать свадьбу родственницы ложным сообщением о бомбе.

Алина Морозова

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