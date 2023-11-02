Управлением гостиничным комплексом «Нескучный сад» в Сочи займется ZONT Hotel Group

Отельная управляющая компания ZONT Hotel Group займется управлением гостиничным комплексом премиального уровня «Нескучный сад», проект которого федеральный девелопер «Неометрия» реализует в Адлерском районе Сочи. Об этом было объявлено в ходе выставки недвижимости Mallpic Sochi 1 ноября.

Заместитель коммерческого директора «Неометрии» Анна Сапегина отметила, что девелопер делает большой акцент на качество обслуживания в своем проекте.

«Это наш первый объект в сегменте гостиничной недвижимости, и для нас крайне важно, чтобы уровень обслуживания номеров и качество услуг для гостей были на высочайшем уровне. Опыт реализации жилых проектов показывает, что, даже приобретая квартиру у моря, люди хотят пользоваться широким набором сервисов. «Нескучный сад» — это гостиничный комплекс, где сервисная составляющая является определяющей. По этой причине мы остановили свой выбор на одном из лидеров рынка управления отельной недвижимости»,— прокомментировала Анна Сапегина.

Совладелец и управляющий партнер ZONT Hotel Group Александр Гендельсман рассказал, что «Нескучный сад» станет одним из крупнейших объектов в портфеле управляющей компании.

«Компания "Неометрия" входит в число ведущих девелоперов в сфере курортной недвижимости, а "Нескучный сад" — знаковый объект для всего рынка Сочи. Более 1770 номеров — это очень серьезный объем, требующий повышенного внимания к внедрению стандартов и настройке операционных процессов. Сегодня наша главная задача — максимально подготовиться к 2025 году, когда объект будет сдан и его управление войдет в активную фазу. И наша команда специалистов сделает всё для того, чтобы превзойти ожидания гостей. В частности, будет создан специальный отдел для коммуникации с собственниками, задачей которого станет решение важных для них вопросов и выстраивание долгосрочных партнерских отношений»,— подчеркнул Александр Гендельсман.

«Нескучный сад» — комплекс премиум-класса, в котором воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии. Общая площадь земельного участка составляет 43 тыс. кв. м, зданий — 114 тыс. Проект включает в себя два 10-этажных корпуса, более 1,7 тыс. номеров, бассейны общей площадью 720 квадратных метров, SPA-комплекс, три ресторана различных концепций, детский развивающий центр с профессиональными аниматорами и кинотеатр под открытым небом. Для деловых мероприятий предусмотрены конференц-залы вместимостью до 500 человек с новейшим мультимедийным оборудованием, а также зоны коворкинга с шумоизоляцией и места для работы на свежем воздухе.

В 2023 году проект «Нескучный сад» одержал победу в престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023» в номинации «Лучший объект для инвестиций».

Справка о «Неометрии»: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

Справка о ZONT Hotel Group: ZONT Hotel Group — российская отельная управляющая компания. ZONT Hotel Group занимается развитием городских, курортных и апарт-отелей преимущественно по арендной модели, но предлагая и классический договор управления. В портфеле компании 20 отелей c общим фондом более 2500 номеров. В штате управляющей компании более 50 человек, а общее количество сотрудников, работающих в управляемых отелях, более 1500. Годовой оборот компании за 2022 год составил более 3 миллиардов рублей. До конца 2024 года под управлением компании будет открыто еще пять отелей в Великом Новгороде, Горно-Алтайске, Владивостоке (о. Русский) и Софии (Болгария) с общим номерным фондом более 1300 номеров.

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