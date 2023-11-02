В Ульяновске трое полицейских арестованы по делу о пытках

Ульяновский районный суд арестовал 23-летнего Игоря Бурова, 22-летнего Фариля Нафиева и 31-летнего Дениса Аннина по делу о пытках. По данным «Медиазоны» (внесена в реестр иностранных агентов), все трое работали оперативниками муниципального отдела «Ульяновский».

Игорь Буров, Фариль Нафиев и Денис Аннин пытались обжаловать арест, следует из информации на сайте Ульяновского областного суда. Фарилю Нафиеву предъявлено обвинение в соучастии в пытках (ч. 4 ст. 286 УК), остальным, кроме этого, также вменяют групповое превышение полномочий с применением насилия (п. «а» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В чем именно обвиняют полицейских, неизвестно. Пресс-служба УМВД по Ульяновской области сообщила «Медиазоне», что им неизвестно об уголовном деле о пытках в отношении сотрудников управления. Денис Аннин был закреплен за салмановской средней школой как полицейский, который должен был заниматься воспитательной работой со школьниками.

Российские власти ввели в Уголовный кодекс статью о пытках летом 2022 года. По данным «Команды против пыток» (создана вместо ликвидированного Комитета против пыток, внесенного в реестр иностранных агентов), к середине 2023 года не было ни одного приговора по соответствующей статье.