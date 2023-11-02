Зарубежные СМИ: Зашел ли в тупик конфликт на Украине?

Главнокомандующий ВСУ заявил, что конфликт на Украине достиг тупиковой стадии. Генерал Валерий Залужный в статье для британского издания The Economist подчеркнул, что ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон в ближайшее время не стоит. В то же время глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, как пишет Le Monde, заверил, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев, несмотря на конфликт в секторе Газа. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko , Reuters Фото: Alina Smutko , Reuters

«Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет»,— приводит издание The Economist слова Залужного. Он признает, что контрнаступление ВСУ не вполне оправдало ожиданий. Но подчеркивает, что серьезных успехов нет ни у одной из сторон. «Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, необходимо что-то новое, наподобие того, как китайцы в свое время изобрели порох, который до сих пор использует весь мир»,— отмечает Залужный. По его мнению, сейчас конфликт переходит в затяжную «позиционную фазу». Это негативный расклад для Украины и, напротив, выгодный для России, население которой в три раза превышает украинское, а экономика — в 10 раз.

Тем временем американский сенатор Томми Табервилл в интервью Fox Business говорит о необходимости переговоров между Россией и Украиной. Так, по его словам, наступил «наилучший момент» для перезапуска мирного процесса из-за текущей ситуации на поле боя.

В свою очередь Жозеп Боррель уверяет, что Евросоюз продолжит поддерживать Киев, несмотря на ближневосточный конфликт. Заявление главы европейской дипломатии приводит французская Le Monde.

По словам Борреля, западные союзники якобы опасаются, что, как и прошлой зимой, Москва усилит атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Однако Financial Times предполагает, что на этот раз Киев подготовился к зиме и возможным отключениям гораздо лучше.

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