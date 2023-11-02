Прибыль разработчика игр Electronic Arts выросла на 33%

Вчера, 1 ноября, разработчик игр Electronic Arts (EA) представил отчетность за второй квартал финансового 2024 года, завершившийся в конце сентября. Выручка компании осталась почти на прежнем уровне (выросла на 0,5%), составив $1,9 млрд. Чистая прибыль выросла на 33%, до $399 млн. EA также улучшила прогноз по прибыли за 2024 финансовый год в целом: с $947 млн–1,09 млрд до $1,11–1,27 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Sakuma / AP Фото: Paul Sakuma / AP

Также EA, которая известна в числе прочего своими спортивными симуляторами, сообщила о хороших результатах недавно представленной игры FC 24. За первые четыре недели после выпуска число активных аккаунтов в FC 24 достигло 14,5 млн. Это первый футбольный симулятор EA, не входящий в ее популярную франшизу FIFA,— Международная федерация футбола и EA сотрудничали около трех десятилетий, но в мае прошлого года сообщили о прекращении этого сотрудничества.

Акции Electronic Arts выросли почти на 6%.

Яна Рождественская