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Коммерсантъ FM
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McKinsey: индийские туристы войдут в топ-4 по затратам на путешествия в мире

По прогнозам исследователей туристического агрегатора Booking.com и консалтинговой компании McKinsey, на которых ссылается телеканал CNBC, индийские туристы к 2030 году займут четвертое место в мире по затратам на путешествия, покупки в туристических поездках и т. д. Первая тройка стран останется неизменной — США, Китай и Германия. Сейчас Индия занимает лишь шестое место в мире по затратам своих граждан на путешествия. При этом лишь 1% приходится на зарубежные поездки. К 2030 году индийцы будут совершать примерно 5 млрд туристических поездок в год, из которых на зарубежные поездки придется около 50 млн поездок. С ростом популярности туризма у индийских граждан будут расти и их расходы на путешествия. Если в 2019 году индийцы потратили на туризм — как внутренний, так и внешний — $150 млрд, то в 2030 году эта сумма вырастет почти втрое, до $410 млрд. Также вырастет и доля средств, которые индийцы потратят на зарубежные поездки,— с 25% сейчас до 35% к 2030 году.

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Индийцы начинают активнее путешествовать на фоне роста местной экономики и личных доходов: если в 2020 году лишь у 2 млн индийских домохозяйств годовой доход составлял $35 тыс. и более, то к 2030 году таких домохозяйств будет уже 13 млн. Власти страны поддерживают интерес граждан к туризму — за последние десять лет в развитие транспортного сектора страны было вложено более $200 млрд. Частный бизнес Индии также надеется заработать на росте интереса к туризму — в последние годы индийские авиакомпании заказали более 1000 новых пассажирских самолетов, что позволит к 2030 году довести общий авиапарк страны до 1500–1700 бортов.

Евгений Хвостик

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