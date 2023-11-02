Частный сектор Курска частично останется без холодной воды 3 ноября

С 9:00 до 17:00 3 ноября частный сектор Курска частично останется без холодной воды. Об этом сообщили в мэрии облцентра. Ограничения коснутся жителей улиц 50 лет Октября, Дзержинского и прилегающих, Большевиков, Суворовской и Суворовского переулка, Запольной с прилегающими и Казацкой с прилегающими улицами.

Завтра сотрудники муниципального «Курскводоканала» будут подключать дома на этих улицах к новому участку трубопровода длиной 160 м. Сегодня они завершают монтаж фасонных частей, промывку и хлорирование трубопровода.

Замена части трубы потребовалась из-за утечки на участке под частным домом во 2-м Суворовском переулке, 9, которую обнаружили 23 октября. Сначала для устранения аварии планировалось отключить воду в 700 частных домах и 56 многоэтажных. Затем специалисты выяснили, что заменить ветхий участок без сноса построек не получится, поэтому было решено вынести за их пределы всю часть трубы, проложенную в частном секторе. Новую коммуникацию должны были проложить от завода «Маяк» до переулка Пирогова, минуя частые дома.

Алина Морозова

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