Из-за аварии 756 домов в Курске могут остаться без воды

56 многоэтажных и 700 частных домов останутся без холодной воды из-за аварии на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм. Об этом рассказал мэр Курска Игорь Куцак в ходе оперативного совещания губернатора Курской области Романа Старовойта. По его словам, авария произошла в частном секторе в районе улицы Старой Суворовской, 9. Вода, по словам господина Куцака, будет отключена, как только к месту аварии подъедет спецтехника.

По словам мэра облцентра, ликвидация последствий аварии затрудняется тем, что необходимо переносить сети электро- и газоснабжения. Если это будет необходимо, власти обещают организовать подвозы воды. Адреса подвозов будут сообщаться дополнительно.

Мария Старикова

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